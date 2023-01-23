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16:44, 23 января 2023Путешествия

Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством

Пресс-служба Кремля: Путин обсудит развитие внутреннего туризма с кабмином 24 января

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что вместе с представителями российского камбина глава государства обсудит развитие внутреннего туризма в 2023 году. «С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов», — говорится в сообщении.

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Более того, в пресс-службе Кремля подчеркнули, что в ходе совещания «будет рассмотрен ряд текущих вопросов».

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что турпоток увеличился практически по всем направлениям.

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Фариза Бацазова
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