Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством

Пресс-служба Кремля: Путин обсудит развитие внутреннего туризма с кабмином 24 января

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что вместе с представителями российского камбина глава государства обсудит развитие внутреннего туризма в 2023 году. «С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов», — говорится в сообщении.

Более того, в пресс-службе Кремля подчеркнули, что в ходе совещания «будет рассмотрен ряд текущих вопросов».

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что турпоток увеличился практически по всем направлениям.