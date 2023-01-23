Чернышенко оценил рост турпотока по России на зимних каникулах

Чернышенко: турпоток по России увеличился на 10-15 процентов на зимних каникулах

Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10–15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Об этом уведомил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его заявление опубликовано на сайте российского правительства.

В ходе оперативного совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина Чернышенко отметил, что внутренний турпоток увеличился практически по всем направлениям. «Загрузка отелей в среднем также была высокой — от 70 процентов до 95 процентов», — оценил он.

Более того, зампред правительства сообщил, что на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Шерегеша, Сахалинской области, а также курортах Урала и европейской части России зимой 2023 года отдохнули более трех миллионов человек. Это, по его словам, примерно на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чернышенко также подчеркнул, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул те регионы, в которых они проживают, либо соседние.

Ранее в декабре Дмитрий Чернышенко анонсировал скорое появление «карты туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России. Зампред правительства заявил, что въезжающие в страну иностранцы смогут быстро активировать карту и пользоваться ей для платежей, не входя при этом в конфликт с международным законодательством.

