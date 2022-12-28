В России анонсировали скорое появление «карты туриста» для иностранцев

Чернышенко: «карта туриста» для иностранцев появится в России в ближайшее время

«Карта туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России будет запущена в ближайшее время. Ее скорое появление анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Зампред правительства отметил, что въезжающие в страну иностранцы смогут быстро активировать карту и пользоваться ей для платежей, не входя при этом в конфликт с международным законодательством.

По словам Чернышенко, «карта туриста» может быть как виртуальной, так и пластиковой, работающей на платежной системе «Мир». «Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано», — добавил он.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями туриндустрии заявил, что в России создадут «карту туриста» для иностранцев с целью увеличения въездного турпотока. Более того, министр подчеркнул, что в планах у властей перезапустить электронную визу.