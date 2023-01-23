На Украине ответили на заявление Нарышкина о хранении оружия на АЭС

Подоляк заявил, что Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС

Украина никогда не хранила оружие на территории атомных электростанций (АЭС). Так в Twitter ответил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк на заявление главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

«Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила», — заявил он. Кроме того, Подоляк отметил, что украинская сторона всегда открыта для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других проверяющих органов.

Ранее Нарышкин сообщил, что военнослужащие Украины хранят переданное Западом вооружение на АЭС. Как он утверждает, а частности, на атомных станциях складируются ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и иностранным комплексам противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС направили несколько вагонов с оружием, которое доставлялось через станцию «Рафаловка». Также украинские военные хранят на электростанциях боеприпасы крупного калибра для артиллерии.