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15:38, 23 января 2023Мир

Во Франции раскритиковали зависимость страны от импорта вооружений

Министр ВС Франции Лекорню назвал неприемлемой зависимость Парижа от импорта вооружений

Фото: Bob Edme / Reuters

Зависимость Парижа от импорта вооружений неприемлема, считает министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню. Свою точку зрения он высказал в интервью изданию Usine Nouvelle.

Комментируя текущую ситуацию, глава ВС подчеркнул, что страна больше не может действовать, как раньше. Он убежден, что Париж должен извлечь уроки из военных действий на Украине.

«Например, критическая зависимость от внешних [поставщиков] больше неприемлема», — уточнил он, указав, что ключевое оборудование, такое как корпуса бомб или порох для крупнокалиберных снарядов, часто поставлялось из стран, не являющихся членами Евросоюза. По его мнению, «так больше не может продолжаться».

Рассуждая о мерах, которые следует принять, Лекорню предложил развивать в стране автономную военно-промышленную и технологическую базу. «Наши производители должны снова научиться быстро осуществлять поставки после 30 лет задержек заказов на производстве», — считает он.

Глава ведомства добавил, что компании оборонного сектора должны наращивать темпы и объемы производства, причем делать это нужно быстрее.

Ранее сообщалось, что в парламенте Франции выступили против поставок тяжелых танков Украине.

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Варвара Кошечкина
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