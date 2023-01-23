Появились кадры пожара после взрыва на заводе под Москвой

В сети появились кадры пожара после взрыва на заводе в подмосковном Рошале

В сети появилась видеозапись пожара, который начался после взрыва на заводе в городе Рошаль в Подмосковье. Их публикует местный Telegram-канал «Рошаль. Город-призрак».

На кадрах видно, как в ангаре полыхает пожар, от которого идет сильный черный дым и поднимаются языки пламени. Из-за распространения огня слышно, как падает облицовка здания. На других кадрах видно, что из помещения завода идет дым. Голос за кадром говорит, что взрыв повредил весь ангар.

Взрыв на заводе под Москвой произошел в понедельник, 23 января. В МЧС впоследствии уточнили, что на производстве произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, после чего произошел пожар, который распространился на площади 200 квадратных метров.

Причиной взрыва названо нарушение технологического процесса. По данным источника ТАСС в экстренных службах, при взрыве пострадал один человек — у него диагностировали легкие травмы. Для тушения пожара привлекались 64 человека и 20 единиц техники.