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15:41, 23 января 2023Россия

Начало побоища из-за ведра курицы в петербургском KFC попало на видео

Начало драки из-за ведра курицы в KFC Санкт-Петербурга сняли на видео

В сети появились кадры начала конфликта в ресторане сети быстрого питания KFC в Санкт-Петербурге, который находится на Московском проспекте. Видеозапись начала побоища из-за ведра курицы публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как несколько посетителей стоят у кассы и требуют выдать им заказ, один из них сильно стучит рукой по столу и оскорбляет сотрудников заведения. На другой видеозаписи участники потасовки пытаются подраться с другими посетителями KFC, а один из охранников стоит рядом и наблюдает за происходящим.

По данным Baza, один из посетителей KFC, который хотел защититься от дебоширов, попытался распылить перцовый баллончик. Но устроившие погром мужчины отобрали у него баллончик и распылили его в ответ.

О конфликте в питерском KFC стало известно в понедельник, 23 января. Тогда в сети появились кадры погрома заведения, на которых видно, как двое мужчин с криками перелезают за стойку к кассирам KFC и нападают на них, пытаясь ударить. Также на видеозаписи видна женщина, которая кидает подносы в участников потасовки. Один из дебоширов обращается к сотруднику KFC со словами «Ведро курицы отдал, пока я тебя не изнасиловал!»

Анастасия Шейкина
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