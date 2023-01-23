Россияне устроили погром в KFC из-за долгого ожидания заказа и попали на видео

В Санкт-Петербурге посетители KFC устроили погром из-за долгого ожидания заказа

В Санкт-Петербурге в одном из заведений сети ресторанов быстрого питания KFC, которое располагается на Московском проспекте, посетители устроили погром из-за долгого ожидания заказа. Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как двое мужчин с криками перелезают за стойку к кассирам KFC и нападают на них, пытаясь ударить. По ту сторону стойки остается женщина — она кидает подносы в участников потасовки. Один из тех, кто устроил погром, обращается к работнику ресторана сети быстрого питания: «Ведро курицы отдал, пока я тебя не изнасиловал!»

Как пишет Mash в Telegram-канале, в KFC подтвердили факт случившегося и добавили, что в заведение уже приходила полиция.

Ранее в Москве покупательницы устроили драку в книжном магазине из-за книги про типы мужчин. На кадрах видно, что одна из москвичек взяла два последних экземпляра, а другая попыталась заставить ее поделиться, после чего словесная перепалка переросла в рукоприкладство.