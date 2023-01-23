России предсказали временное замедление роста цен

«Ведомости»: эксперты ожидают инфляцию в России в 3% весной из-за эффекта высокой базы

Эксперты предсказывают России временное замедление инфляции до 3 процентов весной 2023 года. Прогноз объясняют эффектом высокой базы в тот же период 2022 года, пишут «Ведомости». Аналогичной динамики ожидают и аналитики Банка России.

Представители ЦБ заявили, что весной уровень роста цен опустится ниже 4 процентов, а по итогам года вернется к уровню 5-7 процентов. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил, что замедление инфляции спровоцирует чисто технический фактор — этой весной вряд ли повторится паника, которая началась сразу после начала спецоперации на Украине. По итогам года эксперт ожидает инфляцию в 7 процентов.

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, годовая инфляция в стране уже к концу первого квартала (к началу апреля) опустится ниже 4 процентов, а во втором квартале — до 3 процентов. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допускает, что в апреле показатель ненадолго упадет ниже 3 процентов, но затем возобновит рост. При этом по итогам года, считает он, рост цен составит 6,3 процента.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк напомнила, что в мае-декабре 2022 года инфляция в России снизилась из-за сильного роста курса рубля, снижения спроса, хорошего урожая и ограничений на экспорт. Эти значения, наряду с показателями за четыре месяца 2023 года, будут учитываться в апрельском уровне роста цен.

Аналитик также заявила, что в текущем году замедлению роста цен будут мешать ослабление рубля, рост тарифов инфраструктурных и транспортных компаний, а также индексация отдельных видов издержек на относительно высокую инфляцию 2022 года. По итогам года Ващелюк ожидает инфляцию в 6-8 процентов.

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина согласна с тем, что инфляция в 2023 году будет стремиться к верхней границе прогнозного коридора ЦБ (5-7 процентов), так как издержки российской экономики сохранят рост из-за серьезных ограничений во внешней торговле и цепочках поставок. Как отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, инфляция в России имеет уникальную природу: ее провоцирует структурный дефицит товаров и услуг из-за санкций и недостаточного внутреннего производства.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что слишком быстрое замедление инфляции может вызвать сбои в экономике и допустить этого нельзя. По его словам, в первом квартале 2023 года инфляция ожидается на уровне 5 процентов, после чего есть тенденция к дальнейшему снижению.

