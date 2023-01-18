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16:48, 18 января 2023Экономика

Путин выступил против слишком низкой инфляции

Президент Владимир Путин сообщил, что инфляция в России замедляется

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpresss.com

Инфляция в России замедляется, однако слишком быстрая остановка роста может вызвать сбои в экономике, и допустить этого нельзя. Таким образом рост цен на встрече с рабочими «Обуховского завода» прокомментировал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, в первом квартале инфляция ожидается на уровне 5 процентов, после чего есть тенденция к дальнейшему снижению. Однако по итогам года она должна остаться на уровне 5-7 процентов, как и ожидает Центробанк. Глава государства напомнил, что по итогам года инфляция составила менее 12 процентов.

При этом Путин пообещал, что уровень индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других составляющих, которые влияют на уровень реальных доходов, будет опережающим, то есть выше инфляции. На предложение зафиксировать на законодательном уровне индексацию зарплат в соответствии с ростом цен президент напомнил, что вопрос благосостояния граждан остается одним из самых животрепещущих, но многое не доведено до планировавшегося уровня.

Что касается частных предприятий, то административное назначение размера заработных плат там может оказаться опасным. В крайнем случае такое предприятие окажется нерентабельным и просто закроется, а значит, рабочих мест не будет, предупредил президент.

Ранее Путину представили прототип электрического кроссовера E-Neva на Обуховском заводе. Глава государства осмотрел автомобиль и заглянул в салон. Отечественную разработку он оценил поднятым большим пальцем.

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Платон Щукин
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