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06:26, 24 января 2023Россия

Женщина и девочка погибли при пожаре в российском селе

ГУ МЧС России по Амурской области: женщина и восьмилетняя девочка погибли при пожаре

Фото: Telegram-канал / «ГУ МЧС России по Амурской области»

Женщина и восьмилетняя девочка погибли при пожаре в селе Междугранка в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло в частном двухэтажном жилом доме, сообщения поступили ночью 24 января. Когда пожарные приехали к дому, он уже горел открытым пламенем. На месте работали два боевых расчета с пожарными и спасателями, а также пожарная команда войсковой части. Всего в ликвидации огня участвовали 16 человек и три единицы техники.

Во время тушения пожарные нашли двух погибших — девочку восьми лет и 45-летнюю женщину. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее в Адлерском районе Сочи начался сильный пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу здания на площади около 300 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены 16 человек от МЧС и четыре единицы техники.

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Юлия Мискевич
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