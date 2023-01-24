Семерых студентов российского вуза арестовали за массовую драку в общежитии

В Екатеринбурге суд арестовал семерых студентов за массовую драку в общежитии УрФУ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении семерых участников массовой драки в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) имени Бориса Ельцина, которая произошла в ночь на 21 января. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам рассмотрения административных дел двоих студентов поместили под арест на 12 суток, пятерым назначили по трое суток ареста.

В отношении троих суд прекратил производство по административным делам.

В январе сообщалось, что студенты из Казахстана и арабских стран подрались в общежитии №2. Конфликт вспыхнул после того, как девушка пожаловалась соотечественникам, что ее толкнул студент из Казахстана. Арабы пришли разбираться, прихватив ножи. Участники драки также использовали стулья. Многие получили травмы и порезы.