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21:33, 24 января 2023Россия

Губернатор Белгородской области поблагодарил российские силы ПВО

Губернатор Гладков: жители Белгородской области высоко ценят работу российской системы ПВО
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Жители Белгородской области благодарны российским военным, которые при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО) охраняют регион от атак со стороны Украины. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

По словам главы области, население высоко ценит работу российской системы ПВО. «Хотел вам сказать, в области если раньше один из первых тостов "за ВДВ", сейчас первый "за ПВО". Поднимают бокалы за тех парней, которые защищают небо, защищают людей», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что жители Белгородской области в условиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут себя мужественно. По его словам, он горд за людей, который стойко «держат удар».

Ранее стало известно о формировании в регионе отряда добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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