Губернатор Белгородской области поблагодарил российские силы ПВО

Губернатор Гладков: жители Белгородской области высоко ценят работу российской системы ПВО

Жители Белгородской области благодарны российским военным, которые при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО) охраняют регион от атак со стороны Украины. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

По словам главы области, население высоко ценит работу российской системы ПВО. «Хотел вам сказать, в области если раньше один из первых тостов "за ВДВ", сейчас первый "за ПВО". Поднимают бокалы за тех парней, которые защищают небо, защищают людей», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что жители Белгородской области в условиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут себя мужественно. По его словам, он горд за людей, который стойко «держат удар».

Ранее стало известно о формировании в регионе отряда добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.