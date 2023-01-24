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20:38, 24 января 2023Россия

В Белгородской области сформировали отряд добровольцев для участия в СВО

Белгородский губернатор Гладков заявил о формировании полка добровольцев для участия в СВО

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области сформирован отряд добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, его слова приводит ТАСС.

Глава региона рассказал о большом количестве обращений по поводу мужчин, которые не могут быть призваны в ряды Вооруженных сил России.

«Ну, например, прошли несколько локальных войн, ранения, возраст, понимает, что такое война, но их уже не призовут. Тогда бросили клич, хотели посмотреть, кто откликнется или нет», — продолжил он.

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В итоге в регионе откликнулись более трех тысяч человек. Из них сформировали условный полк, который в настоящее время состоит из семи батальонов. Гладков добавил, что еженедельно добровольцы проходят обучение и занимаются тренировками.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал ролик с отправкой новой группы добровольцев в зону СВО. На опубликованных кадрах видно, как несколько сотен человек покидают автобусы, разбирают вещмешки из автомобиля сопровождения и строятся на взлетной полосе.

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Никита Абрамов
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