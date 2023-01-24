Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Кадыров показал видео отправки новой группы добровольцев в зону проведения СВО

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) вылетела новая группа российских добровольцев. Видео отправки военнослужащих показал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, как несколько сотен человек покидают автобусы, разбирают вещмешки из автомобиля сопровождения и строятся на взлетной полосе, где слушают речь председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Тот пожелал военнослужащим слушаться приказов командования.

В подписи к видео Кадыров добавил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа.

«Под чутким руководством наших инструкторов кто-то обрел, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности», — написал глава республики.

Ранее Кадыров заявил о подготовке в университете спецназа первой группы богословов.