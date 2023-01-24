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14:09, 24 января 2023Мир

Лавров заявил о работе французских ЧВК на территории Евразии

Лавров: на евразийском пространстве работают крупные французские ЧВК

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

На территории Евразии работают несколько крупных французских частных военных компаний (ЧВК), заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте дипведомства.

«На этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний», — сказал он после встречи с коллегой из Эсватини Тхули Дладла.

Ранее украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Им поставлена задача стрелять по мирным гражданам, чтобы потом их можно было выдать за жертв Вооруженных сил России.

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Варвара Кошечкина
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