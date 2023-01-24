США пожелали завершения конфликта на Украине

Замгоссекретаря Шерман заявила, что США желают завершения конфликта на Украине

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что США желали бы увидеть завершение конфликта на Украине, однако окончательное решение на этот счет должен принимать Киев. Ее слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что этот день наступит раньше, чем позже. Никто не хочет справедливого и устойчивого мира больше, чем Украина», — сказала Шерман в ходе выступления в Кливленде.

Она добавила, что люди беспокоятся, почему Украина продолжает конфликт. «Поверьте мне, они хотели бы, чтобы это закончилось сейчас», — добавила Шерман. Она также усомнилась в необходимости прекращения огня на Украине в целях заморозки конфликта в нынешнем статус-кво.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Он также заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы поддержать украинскую сторону.