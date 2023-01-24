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02:08, 24 января 2023Из жизни

Крокодил принес родителям тело утонувшего ребенка и попал на видео

Gulf Today: крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и принес его родителям

Крокодил в индонезийском регионе Восточный Калимантан принес тело утонувшего ребенка родителям и спасателям. На видео произошедшего обратило внимание издание Gulf Today.

Четырехлетний Мухаммад Зияд Виджая утонул в реке Махакам, когда играл один рядом со своим домом. Спасатели организовали поиски, но найти мальчика им не удалось.

На сделанную очевидцами видеозапись попал момент, когда его тело принес огромный крокодил. На записи видно, как рептилия подплывает к лодке спасателей с ребенком на спине.

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Местные жители и семья мальчика вытащили погибшего из воды. После этого крокодил скрылся в русле реки.

На теле ребенка не было найдено никаких ран, кроме следов зубов на спине, оставшихся после того, как крокодил поднял тело из речной воды, чтобы принести его к лодке.

Ранее сообщалось, что в Намибии отец 15 детей пострадал из-за нападения крокодила, но не смог получить денежную компенсацию, поскольку его сочли браконьером. Оказалось, что пострадавший использовал сеть для вылова рыбы, стоял в воде по пояс и не придерживался никаких мер безопасности.

Алиса Дмитриева
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