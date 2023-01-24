Выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор

Scientific Reports: визуальный контакт послужил одомашниванию собак

Команда специалистов из Будапештского университета (Венгрия) выявила фактор, способствовавший одомашниванию собак тысячи лет назад. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, этому послужил визуальный контакт с человеком.

Предыдущие исследования показывали, что некоторые виды приматов и млекопитающих могут использовать визуальные сигналы для общения и установки контакта с людьми и сородичами, хотя ранее считалось, что это свойственно только домашним животным.

Теперь ученые отследили поведение собак и ручных свиней. В новом эксперименте от подопытных прятали лакомство на недоступную высоту, а затем наблюдали за ними в присутствии и отсутствии хозяев. Предполагалось, что испытуемые будут активно взаимодействовать с хозяином и будут пытаться указать ему в область спрятанной пищи.

Анализ показал, что собаки и свиньи аналогично себя вели в одиночестве, однако при появлении человека собаки начинали выраженное взаимодействие с человеком, концентрируя его внимание на еде, в отличие от свиней, которые пытались добыть ее самостоятельно.

Полученные результаты явно иллюстрируют выраженный навык собак к использованию визуальных сигналов в общении с окружающими, в то время как свиньи преимущественно концентрируются на звуки и запахи. Исследователи отмечают, что умение распознавать и применять визуальный контакт в общении с сородичами и людьми имело большое значение в их одомашнивании.