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13:03, 24 января 2023Силовые структуры

Россиянин сел пожизненно за убийство сожительницы и ее сестры

В Белгородской области россиянин получил пожизненное лишение свободы за двойное убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области 46-летний житель города Губкина получил пожизненное лишение свободы за двойное убийство. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Максимова.

По данным следствия, 30 января между осужденным россиянином и его сожительницей произошла очередная ссора, после которой злоумышленник сначала жестоко избил свою жертву, а после нанес удары ножом. Мужчина считал, что причиной несчастной личной жизни была сестра его возлюбленной, которой та жаловалась на побои с его стороны. Сестра предлагала прекратить отношения. А потому после убийства, злоумышленник отправился в село Аверино, где жила сестра убитой, и, войдя в дом, нанес ей несколько ударов ножом.

После этого мужчина покинул место происшествия. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Двойное убийство»). Злоумышленник был задержан, после расследования дело рассматривалось в суде с участием присяжных. В ходе заседаний подсудимый получил еще одно уголовное дело на этот раз по статье 297 УК РФ («Убийство двух лиц и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства»).

В ходе заседаний мужчина выражался грубой нецензурной бранью, оскорбляя участников уголовного судопроизводства.

Владимир Седов
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