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09:11, 24 января 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН высказался об «империи Масляковых»

Бывший участник КВН Морозенко заявил, что в прошлом у телеигры была монополия на юмор
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Экс-участник команды КВН «ЛУНа», креативный продюсер Comedy Club Production и сценарист Антон Морозенко заявил, что в прошлом у телеигры была монополия на юмор. Об этом, а также о причине падения интереса к КВН он высказался в интервью шоу «Культурный шок», ролик опубликован на Rutube.

Одна из ведущих проекта Ася Харитонова поинтересовалась у Морозенко, действительно ли «империя Масляковых такая мощная». Гость шоу выразил уверенность в том, что во времена, когда он играл в КВН, клуб и впрямь представлял собой империю. «У них была монополия на юмор, у КВН, у клуба, и мы были какими-то именами. То есть мы приезжали, нас узнавали», — сказал он.

Сценарист при этом указал, что сейчас «Клубу веселых и находчивых», по его мнению, приходится очень тяжело. Он счел, что снижение интереса к передаче можно объяснить тем, что участники КВН уже не могут шутить на актуальные темы, как в прошлом. Морозенко связал это с тем, что из-за затраченного на подготовку эфира времени какая-либо злободневная тема к моменту выхода телеигры устаревает, а шутки о ней можно найти в других, более оперативных источниках.

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«У тебя актуал уходит. В итоге мы что видим? Им приходится шутить [про] случай в аптеке, случай в семье, в быту, мама приходит домой... На какие-то общие темы», — сказал он.

Морозенко был капитаном челябинской команды КВН «ЛУНа» («Лица Уральской Национальности»). Коллектив участвовал в телеигре в начале 2000-х годов. В команде также состоял актер и певец Станислав Ярушин.

Ранее популярная блогерша и телеведущая Ида Галич призналась, что из-за участия в КВН у нее развились комплексы. По ее словам, в те годы она ощущала себя самым некрасивым и неталантливым в мире человеком.

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Маргарита Щигарева
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