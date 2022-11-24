Ида Галич рассказала о гнете в КВН

Блогерша Ида Галич заявила, что три года была под гнетом в КВН

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что из-за участия в КВН у нее развились комплексы. В интервью журналистке Надежде Стрелец знаменитость связала это с тем, что она, будучи участником телеигры, находилась под гнетом. Запись разговора доступна на YouTube.

«У меня есть опыт игры в КВН [в течение] шести лет, три из которых я была под гнетом товарища, директора нашего, руководителя», — заявила Галич. Как уточнила блогерша, в результате у нее появились комплексы, и много лет она «чувствовала себя самым некрасивым и неталантливым человеком в мире».

Ведущая добавила, что только недавно начала чувствовать себя красивой и поняла, что заслужила право на популярность и славу. Галич добавила, что простила руководителя, из-за которого у нее возникли комплексы.

Ранее Галич назвала КВН в нынешнем виде устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта. По ее мнению, руководству следовало хотя бы раз в десять лет пересматривать систему, например, сделать так, чтобы кавээнщики больше не платили взносы за участие, а сами начинали зарабатывать деньги.

Ида Галич была участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которую впоследствии переименовали в «Москва не сразу строилась». Коллектив стал бронзовым призером Премьер-лиги в 2015 году.