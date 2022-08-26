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Ида Галич назвала КВН устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта

Блогерша Ида Галич заявила, что КВН в нынешнем виде устарел

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Популярная телеведущая и блогерша Ида Галич назвала КВН в нынешнем виде устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта. Своим мнением она поделилась в эфире нового выпуска «НеФорбсов», запись которого доступна на YouTube.

Галич рассказала, что всегда считала КВН культурным достоянием. «Интеллектуальный конкурс, с юмором связанный, — это же очень круто, это классная задумка», — заявила блогерша. По ее мнению, создателям проекта надо было хотя быть раз в десять лет пересматривать систему, например, сделать так, чтобы кавээнщики больше не платили взносы за участие, а сами начинали зарабатывать деньги.

В качестве примера телеведущая привела креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова. «Он же собрал лучшие умы КВН и сделал огромный продакшн. Почему этого нельзя было сделать с КВН, я не понимаю. Почему нельзя было поменять саму игру в какой-то момент?» — добавила Галич.

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Блогерша вспомнила, что, когда она в начале 2010-х годов играла в КВН, многие шутки, которые придумывала ее команда, уступали шуткам из интернета. «Ты придумал шутку, а ее уже пошутили десять раз в интернете. Нужно было быть быстрее, мобильнее, актуальнее — и тогда бы все это существовало. Но, к сожалению, может быть, я не знаю, почему так случилось, но не произошло никакого развития», — высказалась она.

При этом Галич призналась, что КВН стал для нее школой жизни, и навыки, которые она там приобрела, помогли ей стать успешной в блогерстве.

Ида Галич была участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которую впоследствии переименовали в «Москва не сразу строилась». В 2015 году коллектив стал бронзовым призером Премьер-лиги.

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Олег Давыдов
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