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16:01, 24 января 2023Силовые структуры

Спецоперация ФСБ против членов ячейки террористов в Крыму попала на видео

ФСБ показала видео задержания членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму
Начало событий в новости ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической организации в Крыму

ФСБ показала видео спецоперации против членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Запись попала в распоряжение издания «Коммерсантъ».

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые входят в дома подозреваемых. Им дают документы, после чего надевают наручники.

Ранее 24 января ФСБ сообщила о пресечении деятельности крымской ячейки, которая координировалась эмиссарами организации, находящимися на территории Украины. Подозреваемые распространяли на полуострове идеологию террористической организации и вербовали новых членов в свои ряды из числа местных мусульман. Всего задержаны шесть человек.

Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России по решению Верховного суда в 2003 году.

Любовь Ширижик
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