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15:32, 24 января 2023Силовые структуры

ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической организации в Крыму

В Крыму разгромили ячейку запрещенных в России террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ в Крыму разгромила ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает ТАСС.

По данным силовиков, деятельность ячейки на полуострове координировалась эмиссарами организации, находящимися на территории Украины. В задачу членов ячейки входило распространение в Крыму идеологии террористической организации, а также активная вербовка в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Всего задержаны шесть активных членов ячейки.

12 января организатор ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму Раиф Февзиев получил 17 лет колонии.

Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России по решению Верховного суда в 2003 году.

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Владимир Седов
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