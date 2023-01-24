ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической организации в Крыму

В Крыму разгромили ячейку запрещенных в России террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

ФСБ в Крыму разгромила ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает ТАСС.

По данным силовиков, деятельность ячейки на полуострове координировалась эмиссарами организации, находящимися на территории Украины. В задачу членов ячейки входило распространение в Крыму идеологии террористической организации, а также активная вербовка в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Всего задержаны шесть активных членов ячейки.

12 января организатор ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму Раиф Февзиев получил 17 лет колонии.

Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России по решению Верховного суда в 2003 году.