В Белоруссии оценили важность России для выживания страны

Политолог Петровский: Россия стала подушкой безопасности для белорусской экономики

В условиях международного санкционного давления Россия стала подушкой безопасности для белорусской экономики. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

По словам эксперта, важность России для выживания страны и сохранения в ней стабильной экономической ситуации показывает возросший товарооборот за прошедший год и сальдо торговли.

Он также пояснил, что помимо санкций в 2022 году Белоруссия лишилась украинского рынка, который был третьим по важности для республики. Выпавшие объемы заменила именно Россия. «Россия для Белоруссии — это подушка безопасности и источник высокотехнологичных инвестиций. Белоруссия же для России — это особый стратегический важный промышленный район», — оценил ситуацию эксперт. Петровский считает, что в этом проявляется «позитивная взаимозависимость» двух стран, которая «стала гарантом выживания в сложное время».

Ранее польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) может полностью синхронизировать санкции против Москвы и Минска. Как отмечается, против инициативы выступают Германия и ряд других государств. По мнению представителей ФРГ, в отношении белорусской стороны не следует вводить подобные меры до тех пор, пока республика не вступила в боевые действия.