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19:44, 22 января 2023Мир

Санкции Еврокомиссии против Белоруссии могут синхронизировать с антироссийскими

RFM24: Еврокомиссия может синхронизировать санкции против России и Белоруссии

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) может полностью синхронизировать санкции против России и Белоруссии, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, один из вариантов ограничений, рассматриваемых ЕК, предполагает введение санкций, аналогичных антироссийским. Против такой идеи выступают Германия и ряд других стран — по мнению представителей ФРГ, в отношении Минска не стоит вводить подобные меры до тех пор, пока Белоруссия не вступила в боевые действия.

Среди других вариантов ограничений Еврокомиссия рассматривает введение полного эмбарго на поставки вооружения и техники двойного назначения, а также ограничения на экспорт электроники, бытовой техники и предметов роскоши в Белоруссию, которые могут приобрести россияне в обход санкций.

Кроме этого, ЕК планирует распространить ограничения на белорусские банки, так как граждане России «регулярно ездят в Минск, чтобы снять деньги в местных банкоматах», утверждают источники радиостанции.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, в который может попасть не только Россия, но и Белоруссия. Отмечалось, что Евросоюз намерен принять новые ограничительные меры перед саммитом Украина-ЕС, запланированным на начало февраля.

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Варвара Родикова
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