Билл Гейтс заявил о невозможности достичь целей ООН к 2030 году из-за Украины

Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине не позволит достичь целей ООН к 2030 году

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине не позволит достичь Целей устойчивого развития ООН к 2030 году. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, конфликт на Украине оказывает огромное влияние на развивающиеся страны: рост цен на продовольствие, удобрения убьет за пределами Украины столько же людей, сколько погибло в стране.

«Чем скорее мы сможем его завершить (конфликт — прим. "Ленты.ру"), тем лучше. Что касается целей устойчивого развития к 2030 году, то мы этих целей не достигнем», — сказал Гейтс.

Он также выразил мнение, что человечество в будущем может столкнуться с новой пандемией, которая будет еще опаснее, чем пандемия COVID-19. «Остается вопрос о том, будет ли у нас глобальный потенциал, а также возможности на региональном и национальном уровне», — задался вопросом Гейтс.

Ранее Гейтс предрек миру провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у человечества нет шансов остановить рост среднемировой температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение.