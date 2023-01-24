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11:20, 24 января 2023Среда обитания

Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы

Билл Гейтс заявил, что у человечества нет шансов сдержать рост температур на отметке 1,5°C

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс предрек миру провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у человечества нет шансов остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение, сообщает The Guardian.

Гейтс заявил, что наиболее реальный предел глобального потепления к середине века — 2,5 градуса Цельсия. Кроме того, бизнесмен считает ядерную энергию и термоядерный синтез очень многообещающими источниками энергии, так как они не зависят от погодных условий. Однако Гейтс уточнил, что даже с ядерными инновациями человечеству будет необходимо 60-70 процентов генерации из возобновляемых источников.

Ранее стало известно, что фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures вложился в австралийский стартап, который производит кормовую добавку для коров. Продукция компании помогает снизить выбросы парникового газа метана, который выделяется в результате пищеварения у крупного рогатого скота. Общий размер привлеченных компанией средств составил 12 миллионов долларов (около 822,7 миллиона рублей).

Нина Ташевская
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