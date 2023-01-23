Фонд Билла Гейтса вложился в корм для коров

Фонд Билла Гейтса инвестировал в снижающий выбросы метана корм для коров

Фонд основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures вложился в австралийский стартап Rumin8, который производит кормовую добавку для коров, сокращающую выбросы метана от крупного рогатого скота. Об этом сообщает Bloomberg.

Общий размер привлеченных компанией средств составил 12 миллионов долларов (около 822,7 миллиона рублей). В раунде инвестиций также принял участие холдинг австралийского миллиардера Эндрю Форреста Harvest Road. Полученные средства стартап планирует использовать на коммерческие испытания продукта.

Стартап Rumin8 был основан в 2021 году. Компания изготовляет кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается фитопланктоном и водорослями в океане. По словам одного из основателей стартапа Дэвида Мессины, согласно результатам лабораторных испытаний, добавка может сократить выбросы метана от крупного рогатого скота более чем на 95 процентов.

В феврале 2022 года Breakthrough Energy Ventures вместе с компанией Криса Сакки Lowercarbon Capital вложил 50 миллионов долларов в стартап, занимающийся добычей энергии из возобновляемых источников. Компания получает энергию с нулевым уровнем выбросов из ветра и солнца.