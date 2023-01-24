Госдума ужесточила наказание за нарушения в суде

Госдума приняла закон об аресте до 15 суток за нарушения правил в суде

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о повышении штрафов до 3000 рублей и аресте до 15 суток за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в случае нарушения распоряжения судьи будет налагаться штраф от 1000 до 3000 рублей с сохранением альтернативного наказания в виде административного ареста до 15 суток. Также депутаты предлагают ввести аналогичное наказание за повторное нарушение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих Россию.