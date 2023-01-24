В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у оскорбляющих Россию граждан

Володин анонсировал изучение вопроса о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих РФ

В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих Россию. Такой анонс сделал спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что подобная мера может быть распространена на россиян, уехавших из страны, которые ее «поливают грязью».

«Речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность(…). А может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит», — сказал председатель Госдумы.

13 января Володин выступал с призывом лишать имущества за дискредитацию Вооруженных сил России из-за границы. Тогда спикер подчеркивал, что в последнее время граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

Кроме того, Володин счел важным в связи с этим нужно дополнить статьи Уголовного кодекса о действиях, попадающих под реабилитацию нацизма, об экстремизме и дискредитации ВС и ввести в УК конфискацию имущества за такие деяния.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что в скором времени в Госдуму поступит законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны.