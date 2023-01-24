Российский режиссер высказался о номинации своего фильма на «Оскар»

Режиссер номинированного на «Оскар» российского фильма Арбугаев назвал это событие чудом

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», среди которых оказалась лента якутских режиссеров Максима и Евгении Абругаевых «Выход». В беседе с «Лентой.ру» Максим Абругаев поделился своими впечатлениями и оценил шансы на победу.

«Я был в окружении моей семьи, когда это все объявляли, по видеосвязи была моя сестра Женя, мы все в режиме онлайн синхронизировались и смотрели [трансляцию]. Это чудо. Герой нашего фильма прилетел позавчера, и вот сегодня он был вместе со мной. Мы сейчас все вместе, все вместе смотрели церемонию объявления. Это очень, очень круто получать такую новость вместе с героем», — отметил режиссер.

Абругаев посчитал победу в номинации возможной, но признался, что для него это не самое важное.

Теперь я думаю, что есть шанс [на победу]. Но для нас номинация — это уже победа, мы прикоснулись к самому важному в мире кино событию Максим Арбугаев режиссер фильма «Выход»

«Есть все эти надежды, но пока об этом не думаем. Я нахожусь под ярким впечатлением от того, что мы номинированы», — поделился он.

В декабре 2022 года стало известно, что «Выход» попал в шорт-лист премии «Оскар». 24 января фильм попал в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Церемония награждения пройдет 12 марта.

Кинолента «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег. Ранее отмечалось, что картина акцентирует внимание на негативном влиянии климатических изменений на мир.

В прошлом году фильм Арбугаевых собрал более 15 призов ведущих международных и российских кинофестивалей, включая IDA Documentary (Лос-Анджелес) и Международный фестиваль короткометражного кино в швейцарском Винтерхуре (Internationale Kurzfilmtage Winterthur).