Короткометражный проект якутских режиссеров попал в число номинантов на «Оскар»

Документальный фильм «Выход» якутских режиссеров попал в число номинантов на «Оскар»

Короткометражный документальный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых попал в число номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

Проект стал номинантом в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Кинолента «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег. Ранее отмечалось, что картина акцентирует внимание на негативном влиянии климатических изменений на мир.

В прошлом году фильм Арбугаевых собрал более 15 призов ведущих международных и российских кинофестивалей, включая IDA Documentary (Лос-Анджелес) и Международный фестиваль короткометражного кино в швейцарском Винтерхуре (Internationale Kurzfilmtage Winterthur).

В декабре 2022 года стало известно, что «Выход» попал в шорт-лист премии «Оскар». Церемония награждения состоится 12 марта.

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 95-ю премию «Оскар».