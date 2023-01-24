Объявлены номинанты на «Оскар»

В список номинантов на «Оскар» попали «Аватар: Путь воды» и «Фабельманы»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 95-ю премию «Оскар». Артистка Эллисон Уильямс, а также актер и музыкант Риз Ахмед огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube-канале премии.

Лучший фильм

В главной категории «Лучший фильм» оказались такие картины, как «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Остальные категории

Лучший режиссер:

Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)

Стивен Спилберг («Фабельманы»)

Дэниел Шайнерт и ДэнКван («Все везде и сразу»)

Тодд Филд («Тар»)

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт («Тар»)

Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Ана де Армас («Блондинка»)

Андреа Райзборо («Ради Лесли»)

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер («Элвис»)

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Пол Мескал («Солнце мое»)

Билл Найи («Жить»)

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»)

Хонг Чау («Кит»)

Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Стефани Хсу («Все везде и сразу»)

Керри Кондон («Банши Иншерина»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Брендан Глисон («Банши Иншерина»)

Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Джадд Хирш («Фабельманы»)

Барри Кеоган («Банши Иншерина»)

Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучший иностранный фильм:

«На Западном фронте без перемен» (Германия)

«Аргентина, 1985» (Аргентина)

«Близко» (Бельгия)

«Иа» (Польша)

«Тихоня» (Ирландия)

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Иншерина»

«Все везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий:

«На Западном фронте без перемен»

«Жить»

«Топ Ган: Мэверик»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Говорят женщины»

Лучший анимационный фильм:

«Пиноккио»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Морской монстр»

«Я краснею»

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Церемония вручения

Основное голосование по выбору победителей пройдет с 2 по 7 марта, а 95-я церемония награждения состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим юбилейного мероприятия станет комик Джимми Киммел. Он будет вести «Оскар» в третий раз — Киммел выступал в этой роли в 2017 и 2018 годах. Кроме того, уже второй раз мероприятие пройдет не в феврале, а в марте. Транслировать его будет телеканал ABC.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, c 1940-х известную как «Оскар», учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно и транслируется в десятках стран мира.