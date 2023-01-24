Объявлены номинанты на «Оскар»
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 95-ю премию «Оскар». Артистка Эллисон Уильямс, а также актер и музыкант Риз Ахмед огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube-канале премии.
Лучший фильм
В главной категории «Лучший фильм» оказались такие картины, как «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Иншерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.
Остальные категории
Лучший режиссер:
Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Дэниел Шайнерт и ДэнКван («Все везде и сразу»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Лучшая женская роль:
Кейт Бланшетт («Тар»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
Лучшая мужская роль:
Остин Батлер («Элвис»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Брендан Фрейзер («Кит»)
Пол Мескал («Солнце мое»)
Билл Найи («Жить»)
Лучшая женская роль второго плана:
Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»)
Хонг Чау («Кит»)
Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)
Стефани Хсу («Все везде и сразу»)
Керри Кондон («Банши Иншерина»)
Лучшая мужская роль второго плана:
Брендан Глисон («Банши Иншерина»)
Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
Джадд Хирш («Фабельманы»)
Барри Кеоган («Банши Иншерина»)
Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)
Лучший иностранный фильм:
«На Западном фронте без перемен» (Германия)
«Аргентина, 1985» (Аргентина)
«Близко» (Бельгия)
«Иа» (Польша)
«Тихоня» (Ирландия)
Лучший оригинальный сценарий:
«Банши Иншерина»
«Все везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий:
«На Западном фронте без перемен»
«Жить»
«Топ Ган: Мэверик»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
«Говорят женщины»
Лучший анимационный фильм:
«Пиноккио»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Морской монстр»
«Я краснею»
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»
Церемония вручения
Основное голосование по выбору победителей пройдет с 2 по 7 марта, а 95-я церемония награждения состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим юбилейного мероприятия станет комик Джимми Киммел. Он будет вести «Оскар» в третий раз — Киммел выступал в этой роли в 2017 и 2018 годах. Кроме того, уже второй раз мероприятие пройдет не в феврале, а в марте. Транслировать его будет телеканал ABC.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, c 1940-х известную как «Оскар», учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно и транслируется в десятках стран мира.