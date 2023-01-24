Metropol: Киев намеренно отправляет живущих на Украине венгров в самые горячие бои

Киев намеренно отправляет укомплектованные национальными меньшинствами, в частности венграми, подразделения в самые горячие бои. Об этом пишет венгерская газета Metropol.

«О "сотнях" героических смертей в регионе летом уже говорил военный губернатор Закарпатья Виктор Никита. Не проходит и дня, чтобы закарпатская пресса не сообщала о нескольких погибших (и это только известные цифры), исходя из которых число убитых к первому году войны уже значительно превышало тысячу», — пишет издание.

При этом отмечается, что в отсутствие официальных данных нет статистики по регионам или национальностям, что не дает «узнать, сколько закарпатцев, в том числе сколько венгров, пожертвовали своей жизнью» в украинском конфликте. По данным Metropol, большинство венгров служат в 128-й горно-охотничьей бригаде, «которая обычно развертывается во время самых напряженных боев».

«Вызывает беспокойство тот факт, что, согласно частично подтвержденным сообщениям российских СМИ, 128-я бригада недавно была "разгромлена" во время осады Соледара на востоке Украины», — сказано в публикации.

Издание указывает, что отсутствие официально подтвержденной информации не опровергает потерь с обеих сторон, так как 128-я горно-охотничья бригада «была окончательно выведена с передовой». «С началом войны она сражается в самых кровопролитных боях: сначала при Херсоне, затем в "мясорубке" Бахмута и Соледара. Отчасти это можно объяснить специальной подготовкой и тем, что даже русские считают ее одним из самых боеспособных соединений. По мнению других, свою роль в этом может сыграть и тот факт, что украинское военное руководство предпочитает отправлять на передовую формирования, укомплектованные национальными меньшинствами», — заявили в Metropol.

Ранее в Metropol заявили, что власти Киева скрывают тела сотен погибших военных ВСУ в морозильных вагонах на границе с Венгрией. По данным газеты, украинское военное командование и команда президента страны Владимира Зеленского рассматривают вопрос о похоронах как самый серьезный политический вопрос. Отмечается, что правительство контролирует, с какой скоростью родственникам сообщают о смерти, а также определяет разрешенное количество похорон в день.