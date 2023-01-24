Metropol: Киев скрывает тела погибших военных в морозильных вагонах на границе с Венгрией

Власти Киева скрывают тела сотен погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в морозильных вагонах на границе с Венгрией. Об этом сообщает венгерская газета Metropol.

«Всего в нескольких сотнях метров от венгерской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен солдат хранятся украинскими властями в специально предназначенном для этого морозильном вагоне. Солдаты ушли из жизни несколько недель назад, а в некоторых случаях и больше месяца назад, но их родственники до сих пор не смогли их похоронить», — утверждает издание.

По данным Metropol, украинское военное командование и команда президента страны Владимира Зеленского «рассматривает вопрос о похоронах как самый серьезный политический вопрос». Отмечается, что правительство контролирует, с какой скоростью родственникам сообщают о смерти, а также определяет разрешенное количество похорон в день.

«Очевидно, они опасаются паники из-за все более массовой гибели людей, отчаяния родственников и еще более резкого ухудшения гражданской и военной атмосферы. Поэтому нужны специальные холодильные вагоны», — сказано в публикации.

Газета утверждает, что специальные холодильные вагоны были получены Украиной несколько месяцев назад в рамках иностранной военной помощи, а также у Киева есть авторефрижераторы собственной разработки. «По имеющейся на данный момент информации, каждый из этих вагонов-катафалков имеет грузоподъемность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 тел каждый. Пока украинцы разрешили показать такой рефрижератор только телеканалу "Аль-Джазира", но, конечно, только тогда, когда он перевозил тела российских солдат», — заявили в Metropol.

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