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17:06, 24 января 2023Ценности

Медработница осталась с «жаброй» на лице после инъекции ботокса

Медработница Хукс из США осталась с деформированной мышцей челюсти после инъекции ботокса

Кадр: @shelby.kight

Медработница Шелби Хукс из США осталась с деформированной мышцей челюсти после инъекции ботокса. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила скорректировать внешность с помощью данного препарата, однако по окончании процедуры почувствовала боль в районе жевательной мышцы с одной стороны лица. На размещенных кадрах автор ролика показала, как последняя выпирает при напряжении, и попросила совета у зрителей. «Я немного напугана», — отметила она.

Пользователи выразили свою точку зрения в комментариях. «Иногда мышцы с одной стороны срабатывают раньше, чем с другой, вызывая эффект, подобный "жабрам"», «Инъекция была недостаточно глубокой, что привело к гиперкомпенсации. Просто нужно добавить еще препарата! Не волнуйся! Это легко исправить», «Носи волосы распущенными в течение четырех месяцев», — написали они.

В июле 2022 года сообщалось, что бьюти-блогер Шон Энтони сделал популярную женскую процедуру и тоже остался с «жабрами». Мужчина рассказал, что решился на коррекцию углов нижней челюсти с помощью введения филлеров.

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Алина Гостева
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