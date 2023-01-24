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13:19, 24 января 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ предотвратить утечку паролей

Киберэксперт Земских: от утечек паролей защитят абсурдные ответы на контрольные вопросы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В случае утечки данных менеджера паролей защитить аккаунты в онлайн-сервисах пользователям помогут абсурдные ответы на контрольные вопросы. Такой способ защиты личных данных россиянам в разговоре с «Газетой.Ru» назвал директор компании PRO32 Виталий Земских.

Киберпреступники иногда взламывают популярные менеджеры паролей и получают доступ к учетным данным тысяч пользователей, отметил специалист. По его словам, в таких случаях защитить пароли от онлайн-сервисов пользователям поможет абсурдный ответ на контрольный вопрос.

«"Любимое блюдо?" — "город Иркутск". "Кличка питомца?" — "цифровая комбинация 1…9". Злоумышленник может знать, какое блюдо вы чаще всего заказываете в доставке, а вот про сибирский город вряд ли догадается», — объяснил эксперт.

Кроме того, специалист порекомендовал установить двухфакторную авторизацию везде, где только можно. С ней злоумышленнику придется придумывать способ выкрасть еще код подтверждения, что значительно усложняет взлом, подчеркнул он.

В августе 2022 года популярный менеджер паролей LastPass сообщил о взломе. По словам генерального директора компании Карима Тубба в результате кибератаки хакеры украли конфиденциальную техническую информацию и исходный код.

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Денис Савосин
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