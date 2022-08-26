Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный менеджер паролей взломали

Глава LastPass Карим Тубба сообщил о взломе менеджера паролей и краже исходного кода

Фото: unsplash

Популярный менеджер паролей LastPass подвергся хакерской атаке. Об этом на официальном сайте компании сообщил ее генеральный директор Карим Тубба.

Глава LastPass рассказал, что две недели назад компания заметила необычную активность в менеджере паролей. По его словам, в ходе расследования выяснилось, что программа была взломана хакерами: злоумышленники украли конфиденциальную техническую информацию и исходный код.

При этом Тубба уточнил, что хакеры не получили доступ к паролям и другой информации пользователей. «Наше расследование не выявило никаких доказательств какого-либо несанкционированного доступа к данным клиентов», — отметил он и добавил, что расследование всех обстоятельства взлома продолжается.

Ранее сообщалось, что хакеры научились воровать логины и пароли юзеров через файлы cookie. Для защиты от злоумышленников специалисты посоветовали регулярно удалять эти файлы.

LastPass — популярная платная программа, позволяющая создавать и хранить пароли, а также управлять ими. Благодаря ей пользователи могут хранить пароли для Netflix, Gmail и других сервисов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию
Стюардесса рассказала о кутежах с пассажирами после рейсов и взволновала фанатов
Российская бегунья преждевременно отпраздновала победу и лишилась золота
В Китае признали влияние украинского конфликта на мировой порядок
Шайа ЛаБаф опроверг информацию об увольнении из фильма
Один зарубежный банк стал полностью российским
Крупнейшие мировые дата-центры запаслись дизелем
Победитель чемпионата по лежанию провел 60 часов в горизонтальном положении
Брейвик снова подал иск против норвежских властей
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Кадырова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.