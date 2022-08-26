Популярный менеджер паролей взломали

Глава LastPass Карим Тубба сообщил о взломе менеджера паролей и краже исходного кода

Популярный менеджер паролей LastPass подвергся хакерской атаке. Об этом на официальном сайте компании сообщил ее генеральный директор Карим Тубба.

Глава LastPass рассказал, что две недели назад компания заметила необычную активность в менеджере паролей. По его словам, в ходе расследования выяснилось, что программа была взломана хакерами: злоумышленники украли конфиденциальную техническую информацию и исходный код.

При этом Тубба уточнил, что хакеры не получили доступ к паролям и другой информации пользователей. «Наше расследование не выявило никаких доказательств какого-либо несанкционированного доступа к данным клиентов», — отметил он и добавил, что расследование всех обстоятельства взлома продолжается.

Ранее сообщалось, что хакеры научились воровать логины и пароли юзеров через файлы cookie. Для защиты от злоумышленников специалисты посоветовали регулярно удалять эти файлы.

LastPass — популярная платная программа, позволяющая создавать и хранить пароли, а также управлять ими. Благодаря ей пользователи могут хранить пароли для Netflix, Gmail и других сервисов.