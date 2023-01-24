Депутат Госдумы заявил о продлении армейского контракта в зоне СВО

Депутат Госдумы Колесников заявил о продлении армейского контракта в зоне СВО

Депутат Госдумы Олег Колесников заявил о продлении армейского контракта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом парламентарий написал во вторник, 24 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На встрече с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком (…) согласовал продление контракта — считаю, что работы еще очень много и собираться домой пока рано», — отметил он.

Депутат добавил, что, помимо этого, они с Турчаком обсудили события в зоне СВО, в которых ему довелось поучаствовать лично, а также ход наступления в Запорожской области.

Колесников также от имени всех бойцов своего подразделения поблагодарил за гуманитарную помощь, «которую активисты партии и все неравнодушные россияне продолжают отправлять в новые регионы, где каждый такой груз очень ждут».

Ранее в январе сообщалось, что председатель комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Дмитрий Хубезов демобилизовался и покинул зону проведения СВО. По словам Андрея Турчака, это произошло после того, как у депутата истек краткосрочный контракт. Хубезов стал одним из первых парламентариев, которые добровольно отправились в военкоматы после объявления частичной мобилизации.