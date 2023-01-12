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16:43, 12 января 2023Россия

Один из первых российских депутатов-добровольцев демобилизовался из зоны СВО

Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался после истечения контракта и покинул зону СВО
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы, председатель комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Дмитрий Хубезов демобилизовался и покинул зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его однопартиец, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По словам Турчака, Хубезов покинул зону СВО, так как у него истек краткосрочный контракт. Полученный Хубезовым опыт будет учтен в работе Госдумы.

«За эти три месяца Дима из гражданского стал настоящим военным хирургом. Многому научился. Многое пережил и переосмыслил. Уверен, его опыт и знания будут полезны и в комитете, и в нашей Рабочей группе (Парламентская координационная группа по вопросам СВО — прим. «Ленты.ру»), в состав которой он также вошел», — сообщил Турчак.

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Дмитрий Хубезов — один из четырех депутатов, которые первыми отправились в военкоматы после объявления частичной мобилизации. Помимо Хубезова, заключить контракт пожелали зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация. 28 октября было объявлено о ее завершении. Согласно указу президента России Владимира Путина, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.

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Марк Леонов
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