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12:14, 24 января 2023Россия

В желудке россиянки нашли ком волос весом с новорожденного ребенка

В желудке жительницы Московской области нашли ком волос весом с новорожденного ребенка

Фото: Shutterstock

В желудке 21-летней жительницы Московской области нашли ком волос весом с новорожденного ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава региона.

Как рассказали врачи, пациентка поступила к ним с истощением и болями в животе. Каждый прием пищи вызвал у нее тошноту. Обследование показало, что в желудке россиянки образовался трихобезоар — комок волос. Для того чтобы извлечь его, врачам пришлось проводить сложную операцию.

«Мы (...) произвели разрез около пупка и таким образом получили доступ к внутренним органам. Затем (...) создали искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку. После вырезали язву и удалили трихобезоар», — приводит Минздрав Подмосковья слова оперировавшего девушку врача-хирург Александра Булычева.

Оказалось, что ком волос в желудке пациентки весил три килограмма и появился из-за привычки грызть свои волосы — синдрома Рапунцель. Более того, россиянка ранее уже оказывалась на операционном столе с той же проблемой. После реабилитации врачи отправят ее к психотерапевту.

Ранее трехкилограммовый ком волос извлекли из желудка 11-летней жительницы Чечни.

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Марк Леонов
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