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17:23, 8 декабря 2022Россия

Российские врачи извлекли из живота 12-летней девочки 20-сантиметровый ком волос

В Сургуте хирурги извлекли из желудка 12-летней девочки 20-сантиметровый ком волос

Фото: Telegram-канал директора Департамента здравоохранения ЮГРЫ Алексея Добровольского

В Сургуте детские хирурги извлекли из желудка 12-летней девочки ком волос размером приблизительно 20 на 12 сантиметров. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в Telegram.

По его словам, школьница поступила к врачам с жалобами на боли в животе и рвоту. После общения с девочкой медики узнали, что у нее развился так называемый синдром Рапунцель, при котором возникает привычка жевать кончики волос. В результате в кишечном тракте ребенка образовался трихобезоар — сгусток волос, который со временем увеличивается в размерах и заполняет всю полость желудка, что может привести к внутреннему кровотечению и другим осложнениям.

Бригада детских хирургов и анестезиологов из Сургутской городской больницы провела открытую операцию на желудке школьницы. «Послеоперационный период в настоящее время протекает без осложнений. Чувствует девочка себя хорошо и сейчас уже готовится к выписке», — написал Добровольский.

Похожий случай произошел в ноябре в Томске. Местные врачи достали из желудка 11-летней школьницы волосяной ком весом около 600 граммов. Предположительно, девочка на протяжении нескольких лет могла жевать свои волосы, которые периодически проглатывала.

Кроме того, в октябре трехкилограммовый ком волос извлекли из желудка 11-летней жительницы Чечни. Сообщается, что у нее также развился синдром Рапунцель, что привело к образованию трихобезоара.

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Константин Лысяков
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