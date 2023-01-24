Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 24 января 2023Ценности

Блогерша сделала макияж для вечеринки у бассейна и разозлила фанатов

Блогерша Мередит Даксбери разозлила фанатов макияжем для похода в бассейн

Фото: @meredithduxbury

Бьюти-блогерша Мередит Даксбери сделала макияж перед походом на вечеринку у бассейна и разозлила зрителей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 16,8 миллиона подписчиков.

В опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом meredithduxbury распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. Помимо этого, юзерша нанесла консилер, розовые тени для век и помаду нюдового оттенка. «Остался последний штрих», — заключила она, продемонстрировав на камеру бикини оранжевого цвета.

Подписчики неоднозначно оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Неужели ты решила нанести столько тональника для вечеринки в воде?», «Выглядит очень некрасиво», — высказались одни. «Каждый имеет право выглядеть так, как хочет», «Это твоя жизнь — делай, что хочешь», — поддержали девушку другие фанаты.

В ноябре 2022 года бьюти-блогерша Кейт Лонгория нанесла на лицо весь флакон тонального средства за раз и нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. Так, в опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица. Затем девушка растушевала тональную основу руками и следующим слоем нанесла еще один выравнивающий тон крем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.