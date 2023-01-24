Блогерша сделала макияж для вечеринки у бассейна и разозлила фанатов

Блогерша Мередит Даксбери разозлила фанатов макияжем для похода в бассейн

Бьюти-блогерша Мередит Даксбери сделала макияж перед походом на вечеринку у бассейна и разозлила зрителей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 16,8 миллиона подписчиков.

В опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом meredithduxbury распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. Помимо этого, юзерша нанесла консилер, розовые тени для век и помаду нюдового оттенка. «Остался последний штрих», — заключила она, продемонстрировав на камеру бикини оранжевого цвета.

Подписчики неоднозначно оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Неужели ты решила нанести столько тональника для вечеринки в воде?», «Выглядит очень некрасиво», — высказались одни. «Каждый имеет право выглядеть так, как хочет», «Это твоя жизнь — делай, что хочешь», — поддержали девушку другие фанаты.

В ноябре 2022 года бьюти-блогерша Кейт Лонгория нанесла на лицо весь флакон тонального средства за раз и нарвалась на хейт в сети за нерациональное использование косметики. Так, в опубликованном ролике инфлюэнсер использовала маскирующее несовершенства кожи средство до тех пор, пока его излишки не стали стекать с лица. Затем девушка растушевала тональную основу руками и следующим слоем нанесла еще один выравнивающий тон крем.