Взрыв автомобиля в Бердянске назвали терактом украинских спецслужб

Владимир Рогов назвал взрыв автомобиля у школы в Бердянске терактом украинских спецслужб

Взрыв автомобиля ВАЗ возле школы №5 в Бердянске, принадлежащего местной предпринимательнице Валентине Мамай, по предварительным данным, мог быть терактом украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует RT.

Он также отметил, что взрыв был очень мощным. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Силовики устанавливают личности всех причастных к преступлению.

Как стало известно ранее, машина взорвалась примерно в 16:00 на улице Руденко. Предположительно, в момент взрыва Мамай находилась в салоне машины.