Силовые структуры
Взрыв автомобиля в Бердянске назвали терактом украинских спецслужб
Владимир Рогов назвал взрыв автомобиля у школы в Бердянске терактом украинских спецслужб
Взрыв автомобиля ВАЗ возле школы №5 в Бердянске, принадлежащего местной предпринимательнице Валентине Мамай, по предварительным данным, мог быть терактом украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует RT.
Он также отметил, что взрыв был очень мощным. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Силовики устанавливают личности всех причастных к преступлению.
Как стало известно ранее, машина взорвалась примерно в 16:00 на улице Руденко. Предположительно, в момент взрыва Мамай находилась в салоне машины.