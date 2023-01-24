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17:01, 24 января 2023Силовые структуры

Автомобиль предпринимательницы взорвали возле школы в Бердянске

В Бердянске возле школы взорвали автомобиль ВАЗ местной предпринимательницы Мамай

Фото: МЧС РФ / Globallookpress.com

В Бердянске возле школы №5 взорвали автомобиль ВАЗ, принадлежащий местной предпринимательнице Валентины Мамай. По предварительным данным, в момент взрыва она находилась в салоне машины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

ЧП произошло примерно в 16:00. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Силовики устанавливают личности всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что на парковке возле небоскребов Москва-Сити взорвались две машины.

Елизавета Новикова
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