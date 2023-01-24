Трехлетний мальчик научился считать до ста на шести языках

The Mirror: трехлетний мальчик стал самым молодым членом клуба вундеркиндов

Трехлетний ребенок из британского города Портисхед, графство Сомерсет, научился считать до ста на шести языках и стал самым молодым в стране членом клуба вундеркиндов Mensa. Об этом сообщает The Mirror.

Тедди Хоббс научился читать в двухлетнем возрасте, во время введенного из-за COVID-19 локдауна. «Он всегда интересовался книгами, поэтому мы позаботились о том, чтобы их у него было много», — сказала 31-летняя мать мальчика Бет. В два года и два месяца ребенок сумел без проблем прочитать книгу родителям.

На следующее Рождество мальчику подарили планшет, чтобы он мог играть на нем в игры. Вместо этого Хоббс научился считать до 100 на мандаринском языке.

Бет и Уилл были озадачены талантами сына. Они обратились к медицинским работникам, чтобы оценить уровень развития мальчика. «Тедди — наш первый ребенок, и поскольку он был зачат с помощью ЭКО, нам не с кем его сравнивать», — пояснила мать.

В конце концов родители обратились в Mensa. Мальчику, которому тогда было три года и семь месяцев, пришлось пройти часовое онлайн-интервью с экспертами организации. «Я волновалась, сможет ли он просидеть перед ноутбуком целый час, но ему очень понравилось», — сказала Бет. Эксперты установили, что уровень IQ мальчика составляет 99,5. В Mensa принимают тех, чей показатель теста на интеллект находится в верхних двух процентах от среднего показателя популяции.

Дальнейшие обследования показали, что в возрасте трех лет и восьми месяцев мальчик распознавал буквы и слова на уровне ребенка восьми лет и десяти месяцев. Тедди получил сертификат, подтверждающий членство в Mensa, и стал одним из самых молодых членов этого сообщества в стране. Сейчас он ходит в детский сад, но в сентябре пойдет в школу.

К настоящему времени вундеркинд умеет считать до 100 на шести иностранных языках, включая мандаринский, валлийский, французский, испанский и немецкий.

Мать ребенка связалась с благотворительной организацией для одаренных детей Potential Plus, где ей оказали консультационные услуги. Бет рассказала, что сама начала читать в возрасте четырех лет. «Мы просто не знаем, откуда это взялось у Тедди», — подчеркнула она.

Помимо обучения, мальчик увлекается плаванием и гимнастикой. Он любит читать книги своей 15-месячной сестре Пиппе и подумывает о карьере врача, когда подрастет. В последнее время мальчик начал изучать флаги разных стран мира и увлекся лепкой из пластилина. «Мы хотим, чтобы Тедди был хорошим человеком и радовался жизни. Это то, чего желает любой родитель», — подчеркнула Бет.

Ранее сообщалось, что мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. Она собирается поступать в Аризонский университет, где надеется обратить на себя внимание специалистов НАСА.