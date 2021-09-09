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10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс

Daily Star: 10-летняя Адхара Перес Санчес с IQ в 162 единицы собралась стать астронавтом
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Фото: @adhara_perez11

Мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. Об этом сообщает Daily Star.

10-летняя Адхара Перес Санчес научилась читать в три года. Тогда же она начала собирать большие пазлы и изучать алгебру. В школе над Санчес издевались сверстники — они называли ее странной и чудачкой. Большую часть времени девочка проводила, изучая таблицу Менделеева.

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Вскоре Адхара заявила, что больше не хочет ходить в школу, и мать стала искать для нее подходящую образовательную программу. Она обратилась к специалистам, которые установили, что IQ ребенка составляет 162 единицы, что выше, чем у признанных гениев — Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. После того, как для Санчес был составлен специальный план обучения, она быстро освоила школьную программу и к 10 годам успела получить научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.

Сейчас Адхара собирается поступать в Аризонский университет, где надеется обратить на себя внимание специалистов НАСА и принять участие в программе исследования космоса.

Сообщается, что Санчес не единственный ребенок со столь высоким уровнем IQ. В 2019 году 10-летняя Фрея Манготра из Бирмингема, Великобритания, также набрала 162 балла в IQ-тесте.

Ранее сообщалось, что в организацию Mensa, объединяющую людей с самым высоким коэффициентом интеллекта, вступила двухлетняя девочка. Каше Квест стала самой юной американской, принятой в организацию за всю ее историю.

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