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14:03, 24 января 2023Россия

ВСУ потеряли более 70 военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом во вторник, 24 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые находились около населенных пунктов Тимковка и Берестовое в Харьковской области. В результате атаки Вооруженных сил (ВС) России ВСУ потеряли более 40 военных, боевую бронированную машину и автомобиль.

На краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила подразделения 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Ударом российские войска уничтожили свыше 30 военнослужащих Украины, а также артиллерийскую систему М-777 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

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Днем ранее ВС России уничтожили более 110 военных ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях. Кроме того, на краснолиманском направлении были уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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