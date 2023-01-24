ВСУ потеряли более 70 военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Российские войска уничтожили более 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом во вторник, 24 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые находились около населенных пунктов Тимковка и Берестовое в Харьковской области. В результате атаки Вооруженных сил (ВС) России ВСУ потеряли более 40 военных, боевую бронированную машину и автомобиль.

На краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила подразделения 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Ударом российские войска уничтожили свыше 30 военнослужащих Украины, а также артиллерийскую систему М-777 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Днем ранее ВС России уничтожили более 110 военных ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях. Кроме того, на краснолиманском направлении были уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).